KO-MEK’te yeni dönem 17 Eylül’de başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını bir ay öncesinden tamamladı. Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim dönemi ders ve yıllık planlarlar hazırlandı. Bunun yanı sıra kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi öncesinde tadilat çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmayla kurs merkezleri adeta yenilendi.

HUMMALI HAZIRLIK

KO-MEK, Eylül ayında başlayacak yeni eğitim dönemi için usta öğreticilerini eğitim kampına aldı. Bu kapsamda KO-MEK usta öğreticileri, kursiyerlerine daha kaliteli ve verimli bir eğitim vermek ve aynı zamanda kendi eksikliklerini belirlemek amacıyla modül anlatımı yaptı.

PLANLAR HAZIRLANDI

Yeni eğitim döneminin ders notları ve planları ise detaylı bir şekilde hazırlandı. Bu kapsamda El ve Makine Nakışı, Dekoratif Ev Tekstili, Dekoratif El Sanatları, Giyim-Üretim Teknolojileri, Ebru Sanatı, Ahşap Boyama, Muhasebe ve Finansman, Yabancı Diller, Resim, Kur’an-ı Kerim, Bilişim Teknolojileri, Diksiyon ve Osmanlıca, Aile ve Çocuk Gelişimi, Çocuk Oyun Odaları, Takı Tasarımı, Tiyatro ve Drama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Müzik, Filografi (Çivi Sanatı), Kaynakçılık, İşaret Dili ve Fotoğraf Çekimi branşlarının zümreleri yapıldı.

TADİLAT ÇALIŞMALARI

Hazırlıklar sadece bununla sınırlı kalmadı. 12 ilçedeki 42 kurs merkezinde boya- badana işleri, tadilat, onarım ile su ve elektrik aksamlarında tadilat çalışmaları yapıldı.

YAZ AYLARINDA EĞİTİM

Bilindiği gibi, KO-MEK ilk kez bu yıl yaz döneminde de eğitimlerini sürdürdü. 42 olan kurs merkezi sayısı, eğitim zincirine Şemsettin ve Pakize Kurs Merkezinin katılmasıyla 43’e yükseldi.

KAYITLARI SÜRÜYOR

Öte yandan, KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Yeni eğitim döneminde KO-MEK kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, KO-MEK’in www.komek.org resmi internet sitesinden başvuru yaparak, istedikleri bir branşta ücretsiz eğitim alma olanağını bulabilir.