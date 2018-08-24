Ceyhun Atik'in başkanlığını yürütmüş olduğu Körfez Taşköprülüler Derneği, her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Atik ve yönetimini son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret etti. Kaplan’a Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı, bir önceki dönem milletvekili adayı Tuğman Kayalı ve Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı eşlik eti. Ziyarette gündemdeki konular hakkında fikir alış verişinde bulundu. Dernek başkanı Ceyhun Atik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.
Bugün 15:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:47 TSİ )
Taşköprülüler CHP'yi ağırladı
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet önceki gün Körfez Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret etti.
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Bugün 15:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz