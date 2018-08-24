Taşköprülüler CHP'yi ağırladı

Ceyhun Atik'in başkanlığını yürütmüş olduğu Körfez Taşköprülüler Derneği, her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Atik ve yönetimini son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret etti. Kaplan’a Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı, bir önceki dönem milletvekili adayı Tuğman Kayalı ve Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı eşlik eti. Ziyarette gündemdeki konular hakkında fikir alış verişinde bulundu. Dernek başkanı Ceyhun Atik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.