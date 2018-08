CHP Darıca 1 Eylül’de seçim startını veriyor

CHP Darıca İlçe Başkanlığı’nın Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği bayramlaşma programı partililerin büyük bir katılımı ile gerçekleşti. CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aydın Işık’ın ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programına Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yapa, eski ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle yöneticileri , icra ve ana kademe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AMERİKA DÜŞMANI

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını yapan Darıca CHP İlçe Başkanı Yakup Törk, “Sabah ilçe protokol bayramlaşma programına katıldım. Ak Partililer orada Amerika karşıtı sözler sarf ediyordu. Biz 50 yıl önce 6.Filo ile mücadele ederken, bizlere karşı olanlar bugün bizimle aynı düşünce içine girdi. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Bayram sonrasında hemen yerel seçim startını vereceğiz. Seçim sonunda da bir zaferle ayrı bir bayram havası yaşayacağız. Sıcak havaya ve tatile karşılık buraya geldiğiniz için çok teşekkür eder, bayramınızı kutlarım.” dedi.

DARICA KOCAMAN BİR KÖY

CHP Darıca İlçe Başkanlığı’nın bayramlaşma programında partililere yönelik bir konuşma yapan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Darıca’nın eskiden şirin bir kasaba olduğunu, bugüne gelindiğine kocaman bir köye dönüştüğünü söyledi. Vekil Tarhan, “Ak Parti her zaman istikrardan söz ediyor. Ama her yıl bir seçim yapan ülke olduk. Benim vekillikte 3.yılım dolmadan 3 kez seçim gördüm. Bu nasıl bir istikrar oluyor. Bu ilkede çok partiler geldi geçti. Ama CHP her zaman yerini korudu. Cumhuriyet var olduğu sürece CHP var olmaya devam edecektir. Darıca eskiden şirin bir kasabaydı. Şimdi kocaman bir köye dönüştü. Darıca’nın bu durumdan gelişim ve değişim yaşaması için sosyal demokrat yerel iktidara ihtiyacı var.“ dedi.

1 EYLÜL’DE START

Bayram tatili nedeniyle herkesin memleketine gittiğinin altını çizen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “ 1 Ekim’e kadar TBMM tatil. Bu arada Kurban Bayramı nedeniyle halkımızın büyük bir kesimi memleketine gitti. Bu arada herkes bayram nedeniyle tatile ve memleketine giderken Darıca CHP İlçe Başkanlığı’nın bayramlaşma programının bu kadar yoğun bir katılımla yapılmasından dolayı tüm partililerime teşekkür ederim. 1 Eylül gibi herkes memleketlerinden dönmüş olacak. Biz de1 Eylül tarihini yerel seçim için start tarihi olarak belirledik.”dedi.