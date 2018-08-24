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Sırrıpaşa’da yollar yenilendi

Kocaeli Büyükşehir ve Derince Belediyelerinin birlikte sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan cadde ve sokaklar asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyesi ve İSU işbirliği ile gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 400 km’lik altyapı hattı ile 10 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları elden geçiriliyor. Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan cadde ve sokaklarda altyapı yenileme işlemleri sonrasında hummalı bir çalışma başlatılmıştı.

ASFALT ÇALIŞMASI

İSU ekipleri tarafından altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmaları için yoğun bir mesai harcayan ekipler, Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan cadde ve sokakları asfaltlayarak pırıl pırıl bir görünümle vatandaşların hizmetine sundu.

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