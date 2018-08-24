Derince’nin köylerine hizmet yağdı

Derince Belediyesi, geride kalan 4 yıllık süreçte köylere çok önemli kalıcı eserler kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin 7 yeni mahallesi Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ın merkezi olan İshakçılar, projelerin adeta merkez üssü oldu. İlk etapta gerçekleşen altyapı çalışmalarının ardından yolların yenilendiği Derince’nin köylerine sonrasında birbirinden önemli projeler kazandırıldı.

KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA EDİLDİ

İshakçılar’a ilk olarak bölge halkının faydalandığı bünyesinde 300 kişi kapasiteli düğün salonunun da bulunduğu kültür merkezi yapıldı. Bölge için çok önemli bir kazanım olan İshakçılar Kültür Merkezi’nde düğün, nişan ve sünnet gibi cemiyetlerin yanı sıra vatandaşlara çeşitli kurs imkanı da sağlanıyor. Merkezin ardından İshakçılar’a kazandırılan ikinci proje ise spor kompleksi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın karşısındaki alana yapılan halı saha kompleksi ile birlikte artık köylerde spor yapmak isteyenlerin kent merkezine gitme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

ÖRNEK PROJE; ER MEYDANI

Belediye Başkan Ali Haydar Bulut’un İshakçılar’a kazandırdığı bir diğer önemli proje ise Er Meydanı oldu. Türkiye genelinde güreş sporu alanında örnek olan Er Meydanı, bin 570 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 5 bin seyirci kapasitesi ile güreş severlerin hizmetine sunulan meydan, aynı bölgede yapılan spor kompleksi ile bütünlük oluşturuyor. Eylül ayında yapılacak olan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Güreşleri ile alanın açılışı yapılacak.

DÜMBÜLDEK SUYU ŞİFA DAĞITIYOR

Başkan Bulut’un Derince’ye kazandırılması noktasında üzerinde önemle durduğu Dümbüldek Suyu mevkii, bu süreçte yapılan çalışmalarla yenilendi ve modernize edildi. Büyükşehir ve Derince belediyeleri, ilk olarak bölgeye 2 adet trafo, 3 km enerji nakil hattı ve aydınlatma sistemi kurdu. yenileme çalışmalarının başladığı Dümbüldek Pınarı Mesire Alanı’na otopark, kır kahvesi, mescit, bay ve bayan tuvaletleri inşa edildi. Ormanlık alan içerisinde patika yolların da düzenlendiği mesire alanında, suyun toplanması için depo ve çeşme yapıldı. Karagöllü Mahallesi’nde yer alan ve böbrek taşlarından tansiyon rahatsızlığına kadar birçok hastalığa ilaç olan Dümbüldek Suyu, vatandaşlara şifa dağıtmaya devam ediyor.

RIZA BEY KONAĞI YENİDEN CANLANIYOR

Derince’nin köylerine yapılan hizmetler bunlarla da sınırlı kalmadı. Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nın aslına uygun olarak yeniden inşası gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile Tahtalı Mahallesi’nde yer alan konak, yeniden ortaya çıkacak ve iki kattan oluşacak. Konak, 17 Ağustos depremine kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra boşaltılmış ve günümüze kadar kullanılmamıştı. 4 cepheli olan yapı; ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerinden oluşuyor.