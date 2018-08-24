Muhtar Öztürk’ten İSU’ya teşekkür

Başiskele Doğantepe Mahallesi Muhtarı Mithat Öztürk, mahallelerinde 2 gün boyunca aralıksız çalışan ve sorunları çözen İSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere ve kurum yöneticilerine teşekkür etti. Bölgelerinde yaşanan susuzluk probleminin çözümü için İSU görevlilerinin çalıştığını kaydeden Muhtar Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İSU’YA TEŞEKKÜR ETTİ

“Susuz geçen 15 günün ardından bayram arifesi ile birinci günü yine bölgemizde susuzluk yaşandı. Doğantepe Mahallesi’nde İSU ekipleri 48 saat boyunca bayram demeden, aileleriyle bayramlaşmaya dahi gitmeden arızaları giderip Doğantepe halkının su sorununu çözdüler. Bu hizmetten dolayı müdürümüz Burhan bey ile çalışma ekibine Doğantepe halkı adına teşekkür ediyorum.”