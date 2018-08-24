Postalcıoğlu Pazar günü anılacak

26 Ağustos 2011 Cuma günü, gittiği iftar sonrası Seka Park'ta kalp krizi geçirerek, Kadir gecesi hayatını kaybeden, Kocaeli Valiliği Kültür Müdürlüğü Türk Müziği Korosu Başkanı, Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı, Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Tabipler Odası Üst Kurul Delegesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. M. Şefik Postalcıoğlu ailesi ve dostları tarafından anılacak. Postalcıoğlu için düzenlenecek olan anma töreni Pazar günü saat 10.00’da Bahçecik Damlar Kabristanı’ndaki mezarı başında gerçekleşecek.