26 Ağustos 2011 Cuma günü, gittiği iftar sonrası Seka Park'ta kalp krizi geçirerek, Kadir gecesi hayatını kaybeden, Kocaeli Valiliği Kültür Müdürlüğü Türk Müziği Korosu Başkanı, Kocaeli Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı, Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Tabipler Odası Üst Kurul Delegesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. M. Şefik Postalcıoğlu ailesi ve dostları tarafından anılacak. Postalcıoğlu için düzenlenecek olan anma töreni Pazar günü saat 10.00’da Bahçecik Damlar Kabristanı’ndaki mezarı başında gerçekleşecek.
Bugün 15:55 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:57 TSİ )
Postalcıoğlu Pazar günü anılacak
Yedi sene önce ebediyete uğurlanan Dr. M. Şefik Postalcıoğlu, sekizinci ölüm yıldönümünde Pazar günü saat:10:00'da Bahçecik Damlar Kabristanındaki kabri başında anılacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:55 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz