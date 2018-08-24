Şile’de Sofular köyü plajında sabah 08.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Louhey Balhawan dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor.
Bugün 16:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:02 TSİ )
Şile'de denize girmek yasaklandı!
İstanbul Şile’de dalgalara kapılarak denizde kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sürüyor. Cankurtaran ekipleri vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyararak plajın etrafını boşalttı.
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Bugün 16:57 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz