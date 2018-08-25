Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 9 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyenlerin Kurban Bayramı’nın 4. gününde oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle dün akşam saatlerinde Kocaeli'de başlayan yoğunluk, sabah saatlerinde azalırken akşam saatlerinde giderek arttı. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, ilerlemekte zorluk çekti. Yol boyunca her 5 kilometrede bir hazır bekleyen polis ekipleri, trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün 09:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
TEM'de yoğunluk sabah saatlerinde azaldı
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
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Bugün 09:30 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz