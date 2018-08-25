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Ormanda yangın çıktı!

Kandıra Kerpe Miço Koyu Kadınlar Plajı yolunda, mangal ateşinden çıkan yangın çevre halkı tarafından büyümeden söndürüldü.

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Dün saat 16.00 sıralarında, Kandıra Kerpe Miço Koyu Kadınlar Plajı yolunda ormanlık alanda, piknik yapan kişilerin yaktığı mangal ateşinin kuru otlara sıçraması sebebiyle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, kazma ve küreklerle de yangına müdahale etti.

KIZILÇAM AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı. Alevlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında,  ormanlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Kerpe jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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