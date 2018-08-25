Ormanda yangın çıktı!

Dün saat 16.00 sıralarında, Kandıra Kerpe Miço Koyu Kadınlar Plajı yolunda ormanlık alanda, piknik yapan kişilerin yaktığı mangal ateşinin kuru otlara sıçraması sebebiyle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, kazma ve küreklerle de yangına müdahale etti.
KIZILÇAM AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ
Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı. Alevlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında, ormanlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Kerpe jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz