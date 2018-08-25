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Denizden palamut fışkırıyor!

1 Eylül günü açılacak olan balık sezonu öncesinden Karadeniz'den çok olumlu sinyaller geliyor. Karadeniz'den, adeta palamut fışkırıyor.

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Denizlerde yasak 1 Eylül Cumartesi günü sona eriyor. Özellikle Karamürsel ve Kandıra'da balıkçılık yapan tekneler 31 Ağustos gecesi "Vira Bismillah" diyecek. Yeni balık sezonu öncesi denizden çok olumlu sinyaller geliyor. Karadeniz'den, adeta palamut fışkırıyor. Denizlerde çapariyle balık avı yasağı ise 15 Ağustos’ta sona ermişti. Kandıra sahillerinden Karadeniz’e tekneyle açılan balıkçılar ve amatörler, açık denizde çaparilerini adeta at çek yapıyorlar. Her seferinde çapariler Çingene Palamudu ile dolu olarak çekiliyor. Daha da irileştiği gözlenen palamut, yeni balık sezonunun çok iyi geçeceğinin de en önemli işareti. Kandıra'nın tanınmış simalarından Tuhan Kerpeli, sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulundu. Kerpeli, küçük bir tekneyle açıldığı Karadeniz’de çaparisiyle yüzlerce palamut yakalamayı başardı. Bu rakam, son yılların rekoru olarak kayıtlara geçti. Tuhan Kerpeli, tuttuğu balıkları birlikte yemek için tüm dostlarını Kandıra’ya beklediğini söyledi.

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