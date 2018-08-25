Suadiyespor gecesine davetlisiniz!

Suadiyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ağra, haftalardır bu etkinliğin hazırlığında bulunduklarını, kulübe destek adı altında düzenlenen bu etkinliğe tüm Suadiyespor taraftarlarını ve tüm Kocaeli halkını beklediklerini söyledi.

KARADENİZ RÜZGARLARI ESECEK

Sunuculuğunu Fatma Şentürk’ün yapacağı, Karadeniz’in Prensi Recebim ve yine Karadeniz’in genç sesi Bedirhan’ın sahne alacağı bu özel gecede sürprizler de sizleri bekliyor. Suadiyespor Dayanışma Gecesi bu akşam İzmit Fuar içi Black Sea Cafe Restaurant’ta gerçekleşecek olup saat 20.00’da başlayacaktır. Protokol katılımının da sağlanacağı gecede Suadiyespor forma satışının da yapılacağı bildirildi. Ağra, geceye destek verdikleri için mekan sahibi Ali Çevik ile geceye renk katacak sanatçılar Recebim ve Bedirhan’a bir kez daha teşekkür ettiklerini belirtti.