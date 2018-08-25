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Cip, hafif ticari araçlar çarpıştı: 3 yaralı!

Gebze’de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Gebze Yeni Bağdat Caddesi'nde dün öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Caddede ilerleyen Polat Giriftinoğlu idaresindeki 34 ZM 4641 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan caddeye çıkan Tijen Cihan idaresindeki 41 ZB 354 plakalı cip çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip yol kenarında park halinde bulunan 41 P 5065 plakalı otobüse çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Kadir Aydemir, Asuman Aydemir ve İlker Aydemir yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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