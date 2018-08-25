Kartepe'de satılık fabrika!

1968 yılından beri Kocaeli'de faaliyet gösteren, yaklaşık 5 yıldır maddi sıkıntılar çeken, Dilovası ve Kartepe'de Sarımeşe'de kurulu fabrikaları bulunan Altın Kablo fabrikası, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın da getirdiği eksilere daha fazla dayanamayarak Kartepe'de kurulu olan tesisini 23 milyon dolara (138 milyon TL) satışa çıkardı.

İlanda şu bilgilere yer verildi:

Kocaeli, Kartepe ilçesinde 71.967 m2 sanayi imarlı net arsa üzerinde kurulu 16.500 m2 fabrika binası.

Arsa üzerinde bodrum kat hariç 41.000 m2 ilave fabrika binası yapılabilir.

Arsa K.A.K.S (Emsal) 0.80 Fabrika binasının kullandığı arsa alanı 33.000 m2 'dir.

Tek katta 15.000 m2 üretim bölümü.

Üretim Bölümünün 13.500 m2 'lik kısmının yüksekliği makas altı 7,5 metre, makas orta yüksekliği 9,5 metre Üretim Bölümünün 1.500 m2 'lik kısmının yüksekliği döşeme altı 4,5 metredir.

Bu bölüm atölye, soyunma odaları, işçi yemekhanesi, yedek parça ve depolar olarak kullanılmaktadır.

Ofis katı 1.500 m2 - Yükseklik 3 metre Toplam kapalı alan 16.500 m2 'dir.

Fabrikanın kullandığı 19.000 m2 açık alan bulunmaktadır.

Tamamı beton zemin ile kaplıdır.

Betonarme Yapı (prefabrik) Çatı sistemi çelik makas Dış cephe malzemesi Agrega görünümlü Beton Panel (Yapı Merkezi Prefabrikasyon) Çatı Malzemesi Assan Alüminyum Sandviç Panel (0,8 + 50 + 0,7) Binanın kolonlarında vinç ayakları mevcut olup 80 metrelik kısmında vinç çalışmaktadır.

Elektrik Trafo Gücü: 1.250 KVA İskânlı ve Ruhsatlı binadır.

Geriye kalan 39.000 m2 arsa üzerinde (açık alanda) kiracı bulunmaktadır.

Açık alan aylık kira geliri 21.000 EURO + KDV 'dir.

Açık alanda bulunan kiracıyla 5 yıllık kira kontratı yapılmıştır.

Kira başlangıcı Temmuz 2014 yılıdır.