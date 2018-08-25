Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:25 TSİ )

Kartepe'de satılık fabrika!

Yaklaşık 5 yıldır maddi sıkıntılar çeken, Kartepe'de Sarımeşe'de kurulu olan Altın Kablo fabrikası, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın da getirdiği eksilere daha fazla dayanamarak fabrikayı 23 milyon dolara (138 milyon TL) satışa çıkardı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

1968 yılından beri Kocaeli'de faaliyet gösteren, yaklaşık 5 yıldır maddi sıkıntılar çeken, Dilovası ve Kartepe'de Sarımeşe'de kurulu fabrikaları bulunan Altın Kablo fabrikası, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımın da getirdiği eksilere daha fazla dayanamayarak Kartepe'de kurulu olan tesisini 23 milyon dolara (138 milyon TL) satışa çıkardı.

İlanda şu bilgilere yer verildi:

Kocaeli, Kartepe ilçesinde 71.967 m2 sanayi imarlı net arsa üzerinde kurulu 16.500 m2 fabrika binası.

Arsa üzerinde bodrum kat hariç 41.000 m2 ilave fabrika binası yapılabilir.

Arsa K.A.K.S (Emsal) 0.80 Fabrika binasının kullandığı arsa alanı 33.000 m2 'dir.

Tek katta 15.000 m2 üretim bölümü.

Üretim Bölümünün 13.500 m2 'lik kısmının yüksekliği makas altı 7,5 metre, makas orta yüksekliği 9,5 metre Üretim Bölümünün 1.500 m2 'lik kısmının yüksekliği döşeme altı 4,5 metredir.

Bu bölüm atölye, soyunma odaları, işçi yemekhanesi, yedek parça ve depolar olarak kullanılmaktadır.

Ofis katı 1.500 m2 - Yükseklik 3 metre Toplam kapalı alan 16.500 m2 'dir.

Fabrikanın kullandığı 19.000 m2 açık alan bulunmaktadır.

Tamamı beton zemin ile kaplıdır.

Betonarme Yapı (prefabrik) Çatı sistemi çelik makas Dış cephe malzemesi Agrega görünümlü Beton Panel (Yapı Merkezi Prefabrikasyon) Çatı Malzemesi Assan Alüminyum Sandviç Panel (0,8 + 50 + 0,7) Binanın kolonlarında vinç ayakları mevcut olup 80 metrelik kısmında vinç çalışmaktadır.

Elektrik Trafo Gücü: 1.250 KVA İskânlı ve Ruhsatlı binadır.

Geriye kalan 39.000 m2 arsa üzerinde (açık alanda) kiracı bulunmaktadır.

Açık alan aylık kira geliri 21.000 EURO + KDV 'dir.

Açık alanda bulunan kiracıyla 5 yıllık kira kontratı yapılmıştır.

Kira başlangıcı Temmuz 2014 yılıdır.

Bugün 10:08 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Bayramda altın fiyatları nasıl? mask
Bayramda altın fiyatları nasıl?
İstanbul Yeni Havalimanı için bin kişi alınacak mask
İstanbul Yeni Havalimanı için bin kişi alınacak
Bakan Pakdemirli kurbanlık alım fiyatlarını açıkladı mask
Bakan Pakdemirli kurbanlık alım fiyatlarını açıkladı
‘Kapıdan kapıya internet’ İÇİN GERİ SAYIM mask
‘Kapıdan kapıya internet’ İÇİN GERİ SAYIM
Koç Holding’in dönem kârı 2.6 milyar lira mask
Koç Holding’in dönem kârı 2.6 milyar lira
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL