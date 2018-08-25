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AKP'nin belediye başkanlık kriterleri

AKP'de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını belirlerken, kabinede olduğu gibi farklı isimlere yer vereceği belirtiliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerdeki değişime önceden başlamıştı. Metal yorgunu bazı belediye başkanları ile yollar seçimler beklenmeden ayrılmıştı. Kongrede AKP'nin vitrinini yenileyen Erdoğan, belediyelere yönelik ikinci hamleyi mahalli idareler seçimlerinde yapacak. 2014 seçimlerinde AKP Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini, 32 ilin belediye başkanlığını toplamda ise 800 belediye başkanlığını kazanarak bir rekora imza atmıştı.

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK İSİMLER

Erdoğan, bu yerel seçimlerde hedefi daha da büyüterek 30 büyükşehir belediyesinin kazanılması talimatı verdi. Bunun için titiz bir aday belirleme süreci işleyecek. Erdoğan'ın yeni sisteme göre oluşturduğu kabinesine benzer bir yapılanma belediye başkan adaylarına yansıyacak. Belediye başkan adayları gerek vizyonları, gerekse projeleri ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak isimlerden oluşacak.

VATANDAŞIN YAKINDAN TANIDIĞI

Adayların AKP'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek. Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler olacak. Aday belirlenecek ildeki sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek onların görüşü de alınacak. Kaynak: 61saat.com

Bugün 10:56 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - başiskele b. başkanı değişmez , belki körfez de değişmez. karadenizli olmayan varsa bir kaç tane onlar değişebilir

Yanıtla . 0Beğen 25 Ağustos 13:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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