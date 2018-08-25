AKP'nin belediye başkanlık kriterleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerdeki değişime önceden başlamıştı. Metal yorgunu bazı belediye başkanları ile yollar seçimler beklenmeden ayrılmıştı. Kongrede AKP'nin vitrinini yenileyen Erdoğan, belediyelere yönelik ikinci hamleyi mahalli idareler seçimlerinde yapacak. 2014 seçimlerinde AKP Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini, 32 ilin belediye başkanlığını toplamda ise 800 belediye başkanlığını kazanarak bir rekora imza atmıştı.
TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK İSİMLER
Erdoğan, bu yerel seçimlerde hedefi daha da büyüterek 30 büyükşehir belediyesinin kazanılması talimatı verdi. Bunun için titiz bir aday belirleme süreci işleyecek. Erdoğan'ın yeni sisteme göre oluşturduğu kabinesine benzer bir yapılanma belediye başkan adaylarına yansıyacak. Belediye başkan adayları gerek vizyonları, gerekse projeleri ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak isimlerden oluşacak.
VATANDAŞIN YAKINDAN TANIDIĞI
Adayların AKP'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek. Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler olacak. Aday belirlenecek ildeki sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek onların görüşü de alınacak. Kaynak: 61saat.com
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - başiskele b. başkanı değişmez , belki körfez de değişmez. karadenizli olmayan varsa bir kaç tane onlar değişebilir
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