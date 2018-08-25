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Sigara izmaritini yere atana 65 TL ceza!

Çevreye izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları yere atanlara 65 TL para cezası uygulanırken, bir okuyucumuzun gönderdiği fotoğraf cezai işlemlerin yetersiz kaldığını gözler önüne serdi.

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Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 50’sine sebep olan sigara izmaritleri nüfusun yoğunlaştığı şehir merkezlerinde insanlar ve diğer canlılar için büyük tehlike teşkil ediyor. Katran, karbonmonoksit ve nikotine ek olarak amonyak, arsenik, hidrojen, formaldehit, siyanür ve metan gibi son derece zehirli 4 binden fazla kimyasal madde içeren sigara, insanlara olduğu kadar doğaya da zarar veriyor.

BELSA PLAZA KAPALI ALAN DEĞİL Mİ?

Kapalı alanda sigara içmenin cezası 124 TL iken, Belsa Plaza içinde çekilen fotoğraf ise düşündürdü. Gazetemize fotoğraf göndererek şikâyetini dile getiren okurumuz, “İzmit’te Belsa Plaza içinde ne kadar çöp kutusu varsa etrafında bunun gibi bir çok pislik var. Defalarca şikayet ettik. Hepsi hikaye. Belsa Plaza kapalı alan değil mi? Eee neden müdahale edilmiyor?”  ifadelerini kullandı.

Bugün 11:01 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - Bakalım kaç kere uygulanacak!

Yanıtla . 0Beğen 25 Ağustos 13:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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