Sigara izmaritini yere atana 65 TL ceza!

Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 50’sine sebep olan sigara izmaritleri nüfusun yoğunlaştığı şehir merkezlerinde insanlar ve diğer canlılar için büyük tehlike teşkil ediyor. Katran, karbonmonoksit ve nikotine ek olarak amonyak, arsenik, hidrojen, formaldehit, siyanür ve metan gibi son derece zehirli 4 binden fazla kimyasal madde içeren sigara, insanlara olduğu kadar doğaya da zarar veriyor.

BELSA PLAZA KAPALI ALAN DEĞİL Mİ?

Kapalı alanda sigara içmenin cezası 124 TL iken, Belsa Plaza içinde çekilen fotoğraf ise düşündürdü. Gazetemize fotoğraf göndererek şikâyetini dile getiren okurumuz, “İzmit’te Belsa Plaza içinde ne kadar çöp kutusu varsa etrafında bunun gibi bir çok pislik var. Defalarca şikayet ettik. Hepsi hikaye. Belsa Plaza kapalı alan değil mi? Eee neden müdahale edilmiyor?” ifadelerini kullandı.