Şampiyon Alagaş’tan teşekkür

3-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Denizli Sarayköy Umut Otel’de gerçekleştirilen 1. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası’na adının verilmesi nedeni ile büyük bir onur duyduğunu ifade eden Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonu İzmitli karatecimiz Haldun Alagaş teşekkür açıklaması yaptı.

İYİ Kİ VARSINIZ

Alagaş açıklamasında şu düşüncelere yer verdi: Doruk Spor Merkezi Başkanı, değerli dostum Zekai Doruk ve eşi başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen Sayın Erdoğan Balık, Sayın Alim Yeşiltaş ile değerli eşleri, organizasyona katılarak değer katan karatenin Dünya yıldızları Rafael Aghayev, Gogita Arkania, Shahin Atamov, Yaser Şahintekin, Gökhan Gündüz ve Andrei Grinevich, çok kıymetli federasyon başkanları ağabeyim Yashar Bashirov, Kakha Basilia, organizasyona büyük destek sağlayan başta sevgili Hayrullah Yamanoğlu olmak üzere özverili antrenörlerimize, kıymetli sporcu kardeşlerim ve arkadaşlarıma, değerli velilere, 3 gün boyunca özverili bir biçimde turnuvanın tüm yükünü sırtlayan camiamızın kıymetli hakemlerine ve her zaman benim yanımda olan paha biçilmez insanlar sevgili ağabeylerim ve arkadaşlarım Zübeyir Şahin, Sait Uçan, Bahattin Kandaz, Fatma Kandaz, Yılmaz Şahin, Tatia Melua ile Turgay Yeşilyurt’a teşekkürü bir borç bilirim. İyi ki varsınız!