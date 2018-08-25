Severcan Kara: Alt yapı olmadan… OL-MAZ!

Gazetemize açıklamalar yapan Başkan Kara, Hisareynspor’u örnek aldıklarını belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Geçenler de ifade etmiştim. Bu sezon son… Oldu oldu, olmadı bir para harcamak yok! Çünkü bu iş rayından çıkmaya başladı. Gelirleri olmayan ve günü birlik yaşayan kulüplerin ayakta kalma şansı yok.

ADAMLARA HAYRANIM

Alt yapın yoksa geçmiş olsun. 1-2 yıl para harcarsın, sonraki sezon yerinde sayarsın ya da düşersin. İstikrarlı olman için öz sermayen olmalı, kendi yağın ile kavrulmalısın. Bu anlamda Hisareynspor Kulübü’nü örnek alıyoruz. Kurumsallığı, kulübün yönetiliş biçimi takdire değer. Biraz daha ileri gideyim. Adamlara hayranım. Celal Kaba başkanımı, yönetimini ve teknik ekibini kutluyorum. U-12 takımı Körfez’de çok önemli bir şampiyonluk elde ettiler. Tüm yavrularımızın gözlerinden öperim.

SULTAN ORHANSPOR BAŞKANI ÇOK HAKLI

Geçtiğimiz gün Sultan Orhanspor’un Kulüp Başkanı anlamlı açıklamalar yaptı. Başkan Demirbaş diyor ki “Futbolcu başka yerde 2 lira 3 liraya oynuyor, ama bize geldiği zaman, yani Sultan’ın adını duyduğu zaman kapıyı 10 liradan açıyor. İnsanların kafasında “Zengin Kulüp” algısı var. Ancak bizlerin de nasıl kaynak bulduğunu sorgulayan yok ki” Bu çok değerli bir açıklama. Ver ver ver nereye kadar. Açıkçası kendilerinin ligden çekilmeleri ziyadesi ile üzdü. Sultan Orhan, Kocaeli için önemli bir değer.

İSHAK BAĞÇİÇEK ALT YAPIMIZIN BAŞINDA

Altınova’da 6 günlük çok verimli bir kamp yaptık. Altınova Belediye Başkanı Sayın Metin Oral Bey’e kulübümüz olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri için ilk maçımıza teşekkür pankartı ile çıkacağız. Alt yapımıza da hareket getiriyoruz. Değirmendere küçük bir yer değil. Oyuncu çok, önemli olan onlara iyi dokunmak. Alt yapı koordinatörlüğüne İshak Bağçiçek hocamızı getirdik. Eski futbolcularımızdan Fatih Üstüner ve deneyimli teknik adamlar Fatih Sirmen ile Yılmaz Debreli alt yapımızda teknik adamlık yapacak. 11,12,13,14 ve 16 yaş gruplarında Değirmendere’yi temsil edeceğiz. Bence doğrusu bu.