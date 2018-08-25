Taşköprü Birlik’te futbol okulu arı gibi

Taşköprü Birlik Spor Futbol Okulu faaliyetlerine başladı. Körfez İlçede yer alan Şengüler Çim Halı Tesisleri’ndeki antrenmanlara 2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular kayıt yaptırıyor.
CAFEROĞLU, ÇAKIR VE KORKMAZ
Perşembe ve Pazar günleri 11-12 saatleri arasında gerçekleşen antrenmanlar önümüzdeki günlerde haftada 4 güne çıkacak. Esentepe Stadı’ndaki çalışmalar tamamlandığında 2 gün de burada çalışmalar yapılacak. Sporcular ile başarılı teknik adamlar ilgilenecek. İsmail Caferoğlu ve Kadir Çakır’ın koordinesindeki futbol okulunda sporcuları Kocaelispor’un eski sol beklerinden genç antrenör Emre Korkmaz çalıştıracak.
İLGİ YOĞUN
Taşköprü Birlikspor Futbol Okulu’na kısa sürede ilginin olması memnuniyetle karşılanırken, sporcu sayısının artacağına kesin gözü ile bakılıyor. Yıl boyu futbol okulu faaliyetlerine devam edecek Taşköprü ekibi, okul sezonu başladığında antrenmanları Cumartesi ve Pazar günlerine çekecek. Dikkat çeken futbolcular önce Körfez ardından diğer takımların alt yapılarına kazandırılacak.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İsmail Caferoğlu – 0 535 559 27 86
Kadir Çakır – 0 532 782 23 92
Emre Korkmaz – 0 554 122 00 46
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz