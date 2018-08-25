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Bugün 11:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:19 TSİ )

Taşköprü Birlik’te futbol okulu arı gibi

Taşköprü Birlik Spor Futbol Okulu faaliyetlerine başladı.

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Taşköprü Birlik Spor Futbol Okulu faaliyetlerine başladı. Körfez İlçede yer alan Şengüler Çim Halı Tesisleri’ndeki antrenmanlara 2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular kayıt yaptırıyor.

CAFEROĞLU, ÇAKIR VE KORKMAZ

Perşembe ve Pazar günleri 11-12 saatleri arasında gerçekleşen antrenmanlar önümüzdeki günlerde haftada 4 güne çıkacak. Esentepe Stadı’ndaki çalışmalar tamamlandığında 2 gün de burada çalışmalar yapılacak. Sporcular ile başarılı teknik adamlar ilgilenecek. İsmail Caferoğlu ve Kadir Çakır’ın koordinesindeki futbol okulunda sporcuları Kocaelispor’un eski sol beklerinden genç antrenör Emre Korkmaz çalıştıracak.

İLGİ YOĞUN

Taşköprü Birlikspor Futbol Okulu’na kısa sürede ilginin olması memnuniyetle karşılanırken, sporcu sayısının artacağına kesin gözü ile bakılıyor. Yıl boyu futbol okulu faaliyetlerine devam edecek Taşköprü ekibi, okul sezonu başladığında antrenmanları Cumartesi ve Pazar günlerine çekecek. Dikkat çeken futbolcular önce Körfez ardından diğer takımların alt yapılarına kazandırılacak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İsmail Caferoğlu – 0 535 559 27 86

Kadir Çakır – 0 532 782 23 92

Emre Korkmaz – 0 554 122 00 46

Bugün 11:17 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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