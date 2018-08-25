Şadi Akgüneş, Yavuzspor’da!

İlimizin başarılı kaleci antrenörlerinden Şadi Akgüneş, 1. Amatör Lig’in iddialı takımlarından Yavuzspor ile anlaştı. Daha önce Hereke Yıldızspor’da çalışan deneyimli teknik adam takım ile birlikte antrenmanlara başladı. Yavuzspor’da Başkan Volkan Elmaser, Şadi Akgüneş gibi değerli bir isimle anlaştıkları için mutlu olduğunu belirtti. Yavuzspor bu arada Tavşantepespor’un etkili sağ kanat oyuncularından Kamil Can’ı renklerine bağladı. Mavi Beyazlıları Fatih Erdinç çalıştıracak, yardımcısı ise Ayhan Özkan olacak.