İlimizin başarılı kaleci antrenörlerinden Şadi Akgüneş, 1. Amatör Lig’in iddialı takımlarından Yavuzspor ile anlaştı. Daha önce Hereke Yıldızspor’da çalışan deneyimli teknik adam takım ile birlikte antrenmanlara başladı. Yavuzspor’da Başkan Volkan Elmaser, Şadi Akgüneş gibi değerli bir isimle anlaştıkları için mutlu olduğunu belirtti. Yavuzspor bu arada Tavşantepespor’un etkili sağ kanat oyuncularından Kamil Can’ı renklerine bağladı. Mavi Beyazlıları Fatih Erdinç çalıştıracak, yardımcısı ise Ayhan Özkan olacak.
Bugün 11:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
Şadi Akgüneş, Yavuzspor’da!
İlimizin başarılı kaleci antrenörlerinden Şadi Akgüneş, 1. Amatör Lig’in iddialı takımlarından Yavuzspor ile anlaştı.
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Bugün 11:18 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz