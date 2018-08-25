Ankara’da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Tekvando şampiyonasının ilk gününde MY Tekvando Spor Kulübü adına mücadele eden 37 kilo sporcusu Tuğbanur Biçer Türkiye 3.sü oldu. İkizi Şeyma Nur Biçer ise madalyayı son saniyelerde kaçırdı. Sporcuların antrenörü Melih Yeni iki tekvandocuyu da üstün başarılarından dolayı kutladı.
Bugün 11:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Tuğbanur Biçer Türkiye üçüncüsü oldu
Ankara’da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Tekvando şampiyonasının ilk gününde MY Tekvando Spor Kulübü adına mücadele eden 37 kilo sporcusu Tuğbanur Biçer Türkiye 3.sü oldu.
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz