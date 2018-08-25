Tuğbanur Biçer Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara’da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Tekvando şampiyonasının ilk gününde MY Tekvando Spor Kulübü adına mücadele eden 37 kilo sporcusu Tuğbanur Biçer Türkiye 3.sü oldu. İkizi Şeyma Nur Biçer ise madalyayı son saniyelerde kaçırdı. Sporcuların antrenörü Melih Yeni iki tekvandocuyu da üstün başarılarından dolayı kutladı.