İzmit’in sevilen esnaflarından olan Arçelik-Beko yetkili servisinin sahibi Mustafa Kadıoğlu, vefat etti. Beyza Kadıoğlu’nun eşi, Hüseyin ve Hasan Kadıoğlu kardeşlerin babaları olan Mustafa Kadıoğlu’nun cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazına müteakip, İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 11:26 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Mustafa Kadıoğlu, vefat etti
İzmit’in sevilen esnaflarından olan Arçelik-Beko yetkili servisinin sahibi Mustafa Kadıoğlu, vefat etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:26 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Elektronikçi e.astsubay,uzun yıllar önce dükkanı L.Atakan caddesindeydi,Blaupunkt tv. tamirimi ona yaptırmıştım,galiba sinopluydu...Allah rahmet eylesin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.