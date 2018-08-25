İzmit’in sevilen esnaflarından olan Arçelik-Beko yetkili servisinin sahibi Mustafa Kadıoğlu, vefat etti. Beyza Kadıoğlu’nun eşi, Hüseyin ve Hasan Kadıoğlu kardeşlerin babaları olan Mustafa Kadıoğlu’nun cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazına müteakip, İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.