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Mustafa Kadıoğlu, vefat etti

İzmit’in sevilen esnaflarından olan Arçelik-Beko yetkili servisinin sahibi Mustafa Kadıoğlu, vefat etti.

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İzmit’in sevilen esnaflarından olan Arçelik-Beko yetkili servisinin sahibi Mustafa Kadıoğlu, vefat etti. Beyza Kadıoğlu’nun eşi, Hüseyin ve Hasan Kadıoğlu kardeşlerin babaları olan Mustafa Kadıoğlu’nun cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazına müteakip, İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Elektronikçi e.astsubay,uzun yıllar önce dükkanı L.Atakan caddesindeydi,Blaupunkt tv. tamirimi ona yaptırmıştım,galiba sinopluydu...Allah rahmet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen 25 Ağustos 12:07

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