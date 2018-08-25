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Bugün 11:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Erdoğan’ın çağrısı üzerine o telefonlara Kocaeli’de boykot!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz” açıklamasından sonra Kocaelili vatandaşlar alışveriş siteleri üzerinden Apple marka telefonlarını satışa çıkardı.

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Türkiye'ye ABD tarafından başlatılan ekonomik ambargo sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalar yaptığı “Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz” çağrısının ardından katıldığı bir toplantıda da "Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" demesi üzerine Kocaelili vatandaşlar ikinci el alışveriş siteleri üzerinden Apple marka telefonlarını boykot amaçlı satışa çıkardı.

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Bugün 11:43 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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