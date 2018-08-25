Erdoğan’ın çağrısı üzerine o telefonlara Kocaeli’de boykot!

Türkiye'ye ABD tarafından başlatılan ekonomik ambargo sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalar yaptığı “Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz” çağrısının ardından katıldığı bir toplantıda da "Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" demesi üzerine Kocaelili vatandaşlar ikinci el alışveriş siteleri üzerinden Apple marka telefonlarını boykot amaçlı satışa çıkardı.

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