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Bugün 11:53 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:57 TSİ )

Kocaelispor sayenizde yaşayacak çocuklar!

İzmit Üçtepeler Köyü’nde Necati Demirci isimli Kocaelispor taraftarı, bölgedeki çocuklara Kocaelispor sevgisini aşılıyor, sokakların duvarlarını yeşil siyaha boyuyor.

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Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Necati Demirci sosyal medyada paylaştığı bir video ile fenomen oldu. İzmit Üçtepeler Köyü’nde ikamet eden Demirci, mahallesindeki tüm çocuklara Kocaelispor sevgisini aşılıyor. Hanelere de bu sevgiyi anlatan Demirci, çocuklara Kocaelispor forması ve atkısı alıyor, çocukları hatta ailelerini Kocaelispor’un maçlarına götürüyor.

KANPARA VE MUTLU HAREKETE GEÇTİ

Şoförlük yapan Demirci, sokağın duvarlarını Kocaelispor temalı görüntülerle boyuyor, duvarda yaptığı Kocaelispor formalı çocuklara sokaktaki çocukların adını yazıyor. Evinin ve çevresinin her yanını Yeşil Siyah bayraklarla süsleyen Demirci’nin çocuklarla birlikte yaptığı tezahürat videosu da taraftarlardan Mehmet Kanpara ve Melih Mutlu’nun dikkatini çekti.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Kanpara ve Mutlu, Hodrimeydan lideri Enver Güler’e durumu anlattı ve “Abi Üçtepeler’deki çocuklar müthiş bir video paylaşmış. Mutlaka teşekkür ziyareti yapmalıyız” dedi. Güler de buna kayıtsız kalmayarak Seyyar Köfte sahibi Levent Güngör ile birlikte Üçtepeler’deki o meşhur sokağa çıktı. Çocukların alkışlarla “Hoşgeldiniz” diyerek karşıladığı Güler, tek tek Kocaelisporlu çocuklarla tokalaştı, çocukların aileleri ile tanıştı, o meşhur kaldırımda çocuklarla birlikte tezahürat yaptı.

GÜLER: GÖZÜM ARKADA DEĞİL

Enver Güler çocukları etrafında topladı ve “Sizin Kocaelispor sevginizi görünce inanılmaz mutlu oldum ve etkilendim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Yarın bayrağı bu çocuklar alacak ve bu görevi en iyi şekilde yapılacaklar. Bundan hiç şüphem yok. Buradaki çocukların hepsini ilk maçta yeni stada davet ediyorum. Hepinizi buradan alacağız. Santra ile birlikte tezahüratlar yapacağız. Necati abimize ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Bugün 11:53 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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