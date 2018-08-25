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Balık pazarı yeni sezonda yeni yerinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni balık pazarı yeni sezonda yani Eylül ayından itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

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Yıllardır İzmit Halkevi mevkiinde hizmet veren balık pazarı Eylül ayından itibaren yeni yerine taşınıyor. Mevcut balık pazarının tramvay güzergahında kalmasıyla birlikte mevcut şartlarıyla talepleri karşılayamayan halkevi balık pazarı yeni sezonla birlikte İzmit Marina Sahili’nde bulunan yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

ÇALIŞMALAR EYLÜL’DE TAMAMLANIYOR

İzmit Marina Sahili’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkının ön tarafında inşa edilen yeni balık pazarının çalışmalarında son aşamalara gelindi. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre çalışmaların Eylül ayı itibariyle tamamlanıp yeni sezon Halkevi’nde bulunan balıkçıların burada hizmet vermeye başlayacağını öğrenildi.

KOLAY ULAŞIM

Yeni balık pazarına ulaşım ise oldukça kolay. Halkevinde bulunan mevcut balık pazarına gidişlerde tramvayla birlikte şehir içi trafiği ve park sorunu büyük sıkıntılara neden olurken yeni balık pazarında vatandaşlar yaya olarak Mimar Sinan Köprüsü’nden geçerek balık pazarına ulaşabilecekken araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar ise şehir içi trafiğine takılmadan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden rahatlıkla balık pazarına ulaşabilecek.

7+2 TOPLAM 9 DÜKKAN YER ALACAK

Zemin ve asma kat olarak yapılan oldukça modern bir görünüme sahip olan yeni balık pazarı 825 metrekare alana kurulu olarak inşa edildi. Yeni balık pazarında her biri 70 metrekare alana sahip 7 adet balık satış dükkanı ve 2 adet manav dükkanı olmak üzere toplamda 9 adet dükkan bulunacak.

Proje görüntüsü:

Balıkçı halinin eski yerinden görüntüler:

Balıkçı halinin yeni yerinden görüntüler:

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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