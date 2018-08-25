Süleyman Dede bulundu!

Başiskele yaşayan 85 yaşındaki Süleyman Çakır 3 gün önce camiye gidiyorum diyerek evinden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Süleyman Dede iki gün boyunca her yerde arandı. Çakır ailesi sosyal medyadan Süleyman Çakır’ın arandığını duyurdu. Paylaşımı gören ve Kartepe’de ikamet eden duyarlı bir vatandaş Çakır ailesine ulaştı ve haber vererek Süleyman Dede’nin Kartepe’de olduğunu belirtti. Oğulları ve akrabaları Kartepe’deki adrese giderecek Süleyman Dede’yi evine getirdi.