Yuvacıkspor’da sıradaki hedef Türkiye derecesi!

Önemli bir başarıya sahip olan kumun kralları ilimizi Kum Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. Önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan ve mutlak Süper Amatör Lig hedefleyen takım hakkında konuşan kaptan Harun Eren “Herkesin emeklerine, ayaklarına sağlık. Hak ettiğimiz bu başarının taçlanması için Türkiye şampiyonasında elimizden geleni yapacağız. Kocaelispor’umuzun da atkısını götürüp orada açacağız inşallah” diye konuştu.
ŞAMPİYON YUVACIKSPOR’UN KADROSU
TEKNİK DİREKTÖRLER
Cevdet Saral
Fatih Kurtoğlu
FUTBOLCULAR
Harun Eren
Fikret Akyol
Halil İbrahim Kurtoğlu
Samet Gündüz
Cihat Genç
Semih Tanta
Muhammet Emin Kurtoğlu
Burak Borlak
Eren Öztürk
Furkan Filiz
Muhammet Büyük
Ömer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz