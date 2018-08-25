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Yuvacıkspor’da sıradaki hedef Türkiye derecesi!

Yuvacıkspor, TFF tarafından düzenlenen Kum Futbol Ligi’nin Kocaeli şampiyonu oldu.

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Önemli bir başarıya sahip olan kumun kralları ilimizi Kum Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. Önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan ve mutlak Süper Amatör Lig hedefleyen takım hakkında konuşan kaptan Harun Eren “Herkesin emeklerine, ayaklarına sağlık. Hak ettiğimiz bu başarının taçlanması için Türkiye şampiyonasında elimizden geleni yapacağız. Kocaelispor’umuzun da atkısını götürüp orada açacağız inşallah” diye konuştu.

ŞAMPİYON YUVACIKSPOR’UN KADROSU

TEKNİK DİREKTÖRLER

Cevdet Saral

Fatih Kurtoğlu

FUTBOLCULAR

Harun Eren

Fikret Akyol

Halil İbrahim Kurtoğlu

Samet Gündüz

Cihat Genç

Semih Tanta

Muhammet Emin Kurtoğlu

Burak Borlak

Eren Öztürk

Furkan Filiz

Muhammet Büyük

Ömer

Bugün 12:10 TSİ - Spor

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