Çiftlik Bank, Kaşar Bank derken şimdi de İnşaat Bank çıktı!

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Sivas’ta ev sahibi olma umudu ile dolandırılan yaklaşık 180 kişi paralarını ve arsalarını geri alabilmek için çare arıyor.

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Sivas’ta yaklaşık 180 kişi ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını kaybetti. Edinilen bilgiye göre N.Ö isimli müteahhit 13 yıl önce Sivas’ın Yüceyurt Mahallesi'nde 'cazip şartlarda ev sahibi yapacağım' vaadi ile çok sayıda kişinin tapularını üzerine geçirdi. Üzerine geçirdiği arazilerin üzerinde inşaat yapmaya başlayan N.Ö. birkaç yıl içerisinde bitirdiği evlerin bir bölümünü sahiplerine teslim etti. Bu şekilde güven sağlayan N.Ö. yeni inşaatlara başladı. İnşaat yapacağı alanlardaki birçok tapuyu ev vaadi ile üzerine geçiren müteahhit inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişiye de daire sattı. İddiaya göre bir süre sonra işleri bozulan N.Ö. başladığı inşaatları bitiremedi.

Ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını verip mağdur olan çok sayıda kişi yargıya başvurdu. Ancak N.Ö’nün arazi ve biten daireleri akrabalarının üzerine devrettiğini devirlerden sonra ise bu akrabalarının reddi miras yaparak hukuki sorumluluktan kurtuldukları ortaya çıktı. Mağdurlar arsa ve paralarını geri alabilmek için çalmadık kapı bırakmadı. Mağdurlar yaptıkları açıklamalarda "11 yıldır mücadele veriyoruz. Bizden aldığı arazileri kardeşlerinin üzerine devretmiş. Onlarda reddi miras yapmış. N.Ö’ye ulaşamıyoruz. Elimizdeki sözleme ve senetleri icraya verdik. Ancak üzerinde herhangi bir şey kalmadığı için icra yolu ile tahsilat yapamıyoruz. Bitip teslim edilen dairelerin de tapuları kardeşlerinin üzerinde. İnşaatların ruhsatı bulunmuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Dr Ersoy Kandemir - Bir ülkede halk bu seviye de dolandırılırken DEVLETİN YETKİLİLERİNİN GÖREVİ NEDİR?Ben Devletsem 50cc kan çekerim münasip bölgelerinden halka bunu reva gören herkesten,şükür ki ben devlet değilim!

Yanıtla . 1Beğen 25 Ağustos 13:00
01

Erol Demirbek - balık baştan kokmuş ise , ekonomi normal insanlar için zorlaşmış ise bu dolandırıcılık işleri artar yıllar önce islami holdingler halkın canını yakmıştı yine benzer yöntemlerle zavallı halk mağdur ediliyor .

Yanıtla . 1Beğen 25 Ağustos 12:59

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