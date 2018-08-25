Zihinsel engelli kişiyi darp ederek öldürdüler

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde 22 gün önce meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) parkta dolaştığı esnada parkta alkol aldıkları öne sürülen yaşı küçük 3 kişi ile karşılaştı. Şahıslar ile Aydaş arasında geçen kısa bir konuşmanın ardından 3 şahıs Aydaş’a saldırarak darp etti. Olaya karışan 3 kişi kayıplara karışırken ağır yaralanan Aydaş ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişi gözaltına alındı

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar yaşlarının küçük olması nedeniyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan yaşı küçük 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toprağa verildi

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Faruk Aydaş ise 22 gündür tedai gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan Aydaş’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Faruk Aydaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bolu’nun Gerede ilçesine götürüldü.