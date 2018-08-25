Teşekkürler Kocaeli Güneşspor

Alt yapıdaki başarılı futbolcu üretimleri ile şehrin marka kulüpleri arasında yer alan Kocaeli Güneşspor, geçtiğimiz gün Kocaelispor alt yapısına 3 etkili futbolcusunu daha vermiş, Güneşspor’dan Kocaelispor’a verilen futbolcu sayısı 11’i bulmuştu.

UZUN, ŞENTÜRK VE AYDIN KARŞILADI

Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve alt yapı antrenörlerinden Yusuf Yazıcı, Kocaeli Güneşspor Kulübü’nü ziyaret ederek renktaş kulübü ziyaret etti. Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkan Nebil Uzun, yöneticilerden Ali Şentürk ve Semih Aydın’ın yer aldığı buluşmada Güneşspor Kulübü’ne teşekkür edildi.