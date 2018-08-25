Futbolculuktan hakemliğe

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3 YILDIR HAKEMLİK YAPIYOR

İlimtepe ve Körfez Spor Kulübü’nde futbol oynayan Öztürk erken yaşta futbolu bıraktı ve hakemliğe başladı. Genç hakem 3 yıldır hakemlik yapıyor.