Futbolculuktan hakemliğe

3 YILDIR HAKEMLİK YAPIYOR
İlimtepe ve Körfez Spor Kulübü’nde futbol oynayan Öztürk erken yaşta futbolu bıraktı ve hakemliğe başladı. Genç hakem 3 yıldır hakemlik yapıyor.
Karamürsel İdmanyurdu ile Hisareynspor arasındaki Körfez Belediyesi U-12 Futbol Turnuvası final maçını Kocaeli Bölgesi İl Hakemi Yusuf Öztürk yönetti.
İlimtepe ve Körfez Spor Kulübü’nde futbol oynayan Öztürk erken yaşta futbolu bıraktı ve hakemliğe başladı. Genç hakem 3 yıldır hakemlik yapıyor.
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