Körfez, takım ruhunu yakaladı! “5-0”

Önümüzdeki hafta sezonu açacak olan 3. Lig 1. Grup temsilcilerimizden Körfez Spor Kulübü ile geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü ile Burunga Tesisleri antrenman sahasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kazanan Körfez Spor Kulübü’nde Tahir attığı 3 gol ve yaptığı 1 asist ile öne çıktı. Körfez’in diğer golü ile Emrecan Yıldızhan’dan geldi. Kırmızı Beyazlıların saha içi birlikteliği ve hırsı dikkat çeken bir ayrıntıydı.

İLİMTEPE İYİ BAŞLADI

Gencecik, pırıl pırıl kadrosu ile sahaya çıkan İlimtepe FK ilk yarım saat güçlü rakibi ile başa baş mücadele etti. Genç ve diri bir takım olacağı öngörülen Kırmızı Beyazlılarda özellikle savunma önündeki Soner Halil ile Samet çok başarılıydı. Özellikle Seka’dan transfer edilen Soner, girdiği iki mücadelelerin tamamını kazanırken, takımını pozisyona soktu. Yenilerden Rahman da sağ bekte oynamasına karşın ilk 45 dakikada parlayan isimler arasında yer aldı.

DENİZ KOLGU BU İŞİ BİLİYOR

Orta saha oyuncusu Eren Kondul, stoper Sinan ve yeniden anlaşılırsa Muhammed de takıma katıldığında İlimtepe’nin Play-Off’u zorlayan bir takım olacağına kesin gözü ile bakılıyor. Körfez’de ise saha içi iletişim ve birlikteliğin üst düzeyde görülürken, her türlü soruna rağmen futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekti. Genç teknik adam Deniz Kolgu “Saha içi sizin özelinizdir. Orada her şeyi unutun, sadece nasıl mücadele edeceğinizi düşünün” söyleminin etkisini saha içine de yansıdı. Takım disiplinli, aç ve özveriliydi.

TAHİR ŞOV!

Körfez Spor Kulübü’nde saha içi lideri olan Tahir ilk golde genç stoper Talha’ya golü attırdı, 2. golde rakibinden önce davrandı, kaleci Ergin’i geçti golü attı, 3. golde 25 metreden topun gelişine olağanüstü vurarak fileleri havalandırdı, 4. golde de imza golünü attı. İkinci yarıda oyuna giren Mehmet Yıldızaç yaklaşık 60 metrelik depar sonrası yaptığı orta ile Emrecan’a golü attırdı. Körfez Spor Kulübü 1 Eylül’de sahasında Artvin Hopaspor’u konuk edecek.