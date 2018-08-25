İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan (solda) Körfez Spor Kulübü Sportif Direktörü Çağrı Arslan (ortada) ve Körfez Spor Kulübü Teknik Direktörü Deniz Kolgu bir süre sohbet etti. Deniz Kolgu, İlimtepe takımını beğendiğini ifade ederken, zaman zaman kendileri ile maç yapabileceklerini ifade etti. Metin Özkan da Körfez temsilcisine 3. Lig’de başarı diledi.
Bugün 12:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
Kolgu, İlimtepe’yi beğendi
İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan (solda) Körfez Spor Kulübü Sportif Direktörü Çağrı Arslan (ortada) ve Körfez Spor Kulübü Teknik Direktörü Deniz Kolgu bir süre sohbet etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:34 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz