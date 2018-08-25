Kolgu, İlimtepe’yi beğendi

İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan (solda) Körfez Spor Kulübü Sportif Direktörü Çağrı Arslan (ortada) ve Körfez Spor Kulübü Teknik Direktörü Deniz Kolgu bir süre sohbet etti. Deniz Kolgu, İlimtepe takımını beğendiğini ifade ederken, zaman zaman kendileri ile maç yapabileceklerini ifade etti. Metin Özkan da Körfez temsilcisine 3. Lig’de başarı diledi.