Körfez Spor Kulübü ile İlimtepe Futbol Kulübü arasındaki hazırlık maçı öncesinde arkadaşımız Erdem Övüç ile İlimtepeli futbolculardan Üsame Ergül’e doğum günü sürprizi yapıldı. 24 Ağustos’ta doğan Erdem Övüç ile başarılı futbolcu Üsame Ergül, kendilerine yapılan jestten ötürü, İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan’a, iki takım teknik ekibi ve futbolcularına teşekkür etti.
Bugün 12:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
Övüç ve Ergül’e süüürpriiiz!
Körfez Spor Kulübü ile İlimtepe Futbol Kulübü arasındaki hazırlık maçı öncesinde arkadaşımız Erdem Övüç ile İlimtepeli futbolculardan Üsame Ergül’e doğum günü sürprizi yapıldı.
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Bugün 12:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz