Övüç ve Ergül’e süüürpriiiz!

Körfez Spor Kulübü ile İlimtepe Futbol Kulübü arasındaki hazırlık maçı öncesinde arkadaşımız Erdem Övüç ile İlimtepeli futbolculardan Üsame Ergül’e doğum günü sürprizi yapıldı. 24 Ağustos’ta doğan Erdem Övüç ile başarılı futbolcu Üsame Ergül, kendilerine yapılan jestten ötürü, İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan’a, iki takım teknik ekibi ve futbolcularına teşekkür etti.