Derbent’te Eren böyle istedi “4-1”

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren BAL takımı Derbent ile Süper Amatör Lig takımı Bağdatspor arasındaki hazırlık maçını Derbent 4-1 kazandı. Acısu Stadı’ndaki maçta genç Eren Demiray ilk 45 dakikaya 3 gol sığdırırken yıldızlaştı.

MÜTHİŞ OYNADI

BAL 9. Grup’ta mücadele edecek olan Derbent ile Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından Bağdatspor arasında hazırlık maçı oynandı. Centilmence geçen mücadelede 4’üncü hazırlık maçına çıkan Derbent, Eren’in 3 golle yıldızlaştığı mücadeleyi 4-1 kazandı. Kırmızı Beyazlıların ikinci yarıdaki golü Tayyip ile gelirken, bitime 2 dakika kala Hakan’ın attığı gol Bağdat’ın tek sayısı oldu.

YARIN KAVACIK İLE

Derbent ekibi her iki yarıda da farklı 11’lerde mücadele ederken, rakibi Bağdat ikinci 45 dakikada 5 futbolcu değiştirdi. Maçı Bağdatspor Kulüp Başkanı Orhan Bıyıklı, Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal, yöneticiler, teknik adamlar ve sporcu velileri de izledi. Derbentspor beşinci hazırlık maçını Kartepe’de kamp yapan İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Kavacıkspor ile oynayacak. Acısu Stadı’ndaki maç yarın akşam (Pazar) 5’te başlayacak.

DERBENTSPOR: 4 BAĞDATSPOR: 1

STAT: Acısu (Hazırlık Maçı)

HAKEMLER: Engin Tuğul***, Mert Yıldız***, Murat Atıcı***

DERBENT (İLK YARI): Şahin***, Mehmet***, Furkan***, Bilal**, Mehmet Ali***, Samet***, Ali***, Batuhan***, Onur Cebeci***, Sedat**, Eren****

DERBENT (İKİNCİ YARI): Sarp**, Emir**, Erman***, Serdar***, Doğancan**, Hüseyin**, Yasir***, Ebubekir**, Demirhan**, Tayyip***

BAĞDATSPOR: Enes**, Cihat** (Hakan***) Sabri** (Furkan**), İbrahim***, Barış**, Semih** (Ümit **), Yunus**, Aykut** (Turgut**), Ahmet**, Coşkun** (Emrah**)

GOLLER: Eren Demiray Dk.18-20-40, Tayyip Dk.64 (Derbent), Hakan Dk.88 (Bağdat)