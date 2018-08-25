Kurban atıkları bekletilmeden toplandı

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kurban atıkları toplama çalışmaları Kurban Bayramının birinci gününden itibaren başladı. Koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için bayram namazı sonrasında çalışmalarına başlayan ekipler, 8 iş makinesi ve 8 kamyonla 4 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.