Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kurban atıkları toplama çalışmaları Kurban Bayramının birinci gününden itibaren başladı. Koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için bayram namazı sonrasında çalışmalarına başlayan ekipler, 8 iş makinesi ve 8 kamyonla 4 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.
Bugün 12:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:42 TSİ )
Kurban atıkları bekletilmeden toplandı
Başiskele Belediyesi ekipleri, kurban atıklarını koku ve kirliliğe yol açmadan topladı.
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Bugün 12:41 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz