Kadınlara ücretsiz kanser taraması

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan kadınlara kanser taraması yapıldı. Gebze’de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) öncülüğünde 30-65 yaş kadınlara yönelik kanser taraması ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

12 İLÇEDE TARAMA YAPILIYOR

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) öncülüğünde Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılarak spor yapan kadınlara 12 ilçede ücretsiz Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kalın Bağırsak Kanseri taraması yapılıyor. Tarama yapılan merkezlerde aynı zamanda kadınlara kanser hastalığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yapılıyor.