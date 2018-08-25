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Kadınlara ücretsiz kanser taraması

Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılarak spor yapan kadınlara kanser taraması ve bilgilendirilmesi yapılıyor. Tarama ve bilgilendirme 12 ilçede devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan kadınlara kanser taraması yapıldı. Gebze’de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) öncülüğünde 30-65 yaş kadınlara yönelik kanser taraması ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

12 İLÇEDE TARAMA YAPILIYOR

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) öncülüğünde Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılarak spor yapan kadınlara 12 ilçede ücretsiz Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kalın Bağırsak Kanseri taraması yapılıyor. Tarama yapılan merkezlerde aynı zamanda kadınlara kanser hastalığı ve erken tanı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Bugün 12:41 TSİ - Sağlık

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