AKP’li gençlerden anlamlı ziyaret

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları yönetimi, geride kalan Kurban Bayramı’nda farklı bir etkinliğe imza attı. Yapılan çalışma ile gençlik kolları başkanı Aykut Çağlayan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bulunan Kassel Çocuk Köyü ile İzmit Huzurevi’ni ziyaret etti.

HEDİYELER VERDİLER

Yapılan ziyaretler sırasında AKP’li gençlere Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da eşlik etti. AKP’li kalabalık grup ve milletvekili Yılmaz, ilk ziyareti Kassel Çocuk Köyü’ne yaptı. Burada küçük çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan AKP’liler, onlara hediye takdim etmeyi de ihmal etmedi.

HUZUREVİ SAKİNLERİ ÇOK MEMNUN KALDI

AKP’li Mehmet Akif Yılmaz ve gençlerin sonraki durağı ise İzmit Huzurevi sakinleri oldu. Burada kalan yaşlı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek bayramlarını kutlayan partililerin ziyareti huzurevi sakinlerini oldukça mutlu etti. Yaşlı vatandaşlarımız, uzun süre AKP’lilerle sohbet ederek, kendilerine ziyaretleri için teşekkür etti.