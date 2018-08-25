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Şeker, hemşehrileri ile buluştu

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Darıca’da hemşehrileri ile bir araya geldi.

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AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Darıca’da hemşehrileri ile bir araya geldi. Darıca’ya yaptığı ziyareti sırasında Darıca Erzurum Şenkayalılar Derneği’nin ev sahipliğinde, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’nun (KEDFE) düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına katılan Şeker, hemşehrileri ile bayramlaştı.

DURSUN DA KATILDI

Düzenlenen bayramlaşma programına milletvekili Şeker’in yanı sıra KEDFE Başkanı Tekin Dursun ile AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan AKP’li İlyas Şeker, “Hemşehrilerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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