İmam hatipte geniş katılımlı bayramlaşma

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti (İYC), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA) ve Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Külübü’nün birlikte düzenlediği bayramlaşmaya ilgi büyüktü.

STK’LARDAN BÜYÜK İLGİ

Düzenlenen törene İYC Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, TÜGVA Şube Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut, KİSA Başkanı Fatih Karaçoban, Memur-Sen Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ile AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy katıldı.

ERYARSOY DA KONUŞTU

Programı düzenlenen kuruluşlar adına söz alan İYC Şube Başkanı Feyzi Utaş, “7 dernek olarak bu etkinliği her yıl düzenliyoruz. İslam alemi için bu bayramın huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi. Törende konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da bayramlaşma programına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi ve katılanların bayramını kutladı.