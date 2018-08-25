Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

1997 yılında çiftlik haline getirilen ve 3 yıl önce Gönül Uslu tarafından kiralanan 800 metrekarelik alanda Gönül Hanım ve eşi Saim Uslu toz kömür ve parça kömürlerle mangal kömürü imal etmeye başladı. Geri dönüşüm ile elde edilen "Uslu Mangal Kömürleri" kısa sürede markalaşmaya başladı.

UFAK Bİ CEZA KESERİZ

Eşinin üzerine açılan işletmeyle ilgili olarak ilçe belediye başkanı Ünal Köken ile bir araya gelen Saim Uslu, "Zamanında kendisine bu işi yapacağımı söyledim. O da bana sana ufak bir ceza keseriz ruhsatını veririz ama görsellik güzel olsun. Ona göre yaptım çiçeklendirdim. Sonra ruhsata için başvurdum ama ruhsatımı alamadığım için şimdi işyerini kapatıyor" dedi.

500 BİN TL

İşletmesi için yaklaşık 500 bin TL harcadığını söyleyen Saim Uslu, "15 sigortalı personel çalıştırdım. Hiçbiriyle ilgili devlete borcum yok. Rusya’dan 5 TIR sipariş aldım. Ruhsatım olmadığı için iş alamadım. 40 kişi çalıştıracaktım o siparişi hazırlamak için” dedi. Belediyeden yer göstermesini isteyen Uslu ailesine, “Sanayi alanı yok bir gün olursa orada yaparsın" denmiş.