Tüysüzler'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı!

Alınan bilgiye göre İzmit Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinden Umuttepe istikametine seyir halinde olan Şahmert Kılıçdoğan idaresindeki 41 KU 474 plakalı otomobil, Yüysüzler Mahallesi sapağı mevkisinde karşı yönden gelen Şervan Baran Vuran idaresindeki 21 NA 169 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar yolun kenarına savrulurken sürücü Şahmert Kılıçdoğan ise bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartılan Şahmert Kılıçdoğan ambulansa alınırken yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin ise ağır yaralandığı öğrenildi. Hafif yaralanan diğer otomobil sürücüsü Vuran ve diğer yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Miralay Mümtaz Caddesinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kullanılamaz hale gelen otomobiller ise çekicilerle otoparka götürüldü.