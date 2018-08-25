Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı

Gölcük'ün geniş sülalelerinden Kurt ailesi geleneksel bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi. Bayramlaşma toplantısı, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü İrşadiye Köyünde Kurtlar Vadisi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 600 kişinin katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma töreninin vefat eden aile mensupları için mevlit okutuldu. Kurt ailesi mensupları aile bağlarının sürdürülebilmesi için her bayram bir araya gelmeye devam edeceklerini söylediler.