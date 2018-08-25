Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:17 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:28 TSİ )

Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı

Gölcük'ün geniş ailelerinden Kurt Ailesi, Kurban Bayramı münasebetiyle Gölcük İrşadiye Köyünde bir araya gelerek bayramlaştı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük'ün geniş sülalelerinden Kurt ailesi geleneksel bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi. Bayramlaşma toplantısı, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü İrşadiye Köyünde Kurtlar Vadisi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 600 kişinin katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma töreninin vefat eden aile mensupları için mevlit okutuldu. Kurt ailesi mensupları aile bağlarının sürdürülebilmesi için her bayram bir araya gelmeye devam edeceklerini söylediler.

Bugün 13:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Kurban kesiminde kavga çıktı! mask
Kurban kesiminde kavga çıktı!
Hastanelerde yeni dönem! Hasta kendi karar verecek... mask
Hastanelerde yeni dönem! Hasta kendi karar verecek...
Yaralı köpek için TIR'ını siper etti mask
Yaralı köpek için TIR'ını siper etti
Şile'de denize girmek yasaklandı! mask
Şile'de denize girmek yasaklandı!
TEM'de son durum! mask
TEM'de son durum!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Saddam Hüseyin Yalovaspor’da! mask
Saddam Hüseyin Yalovaspor’da!

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL