Gölcük'ün geniş sülalelerinden Kurt ailesi geleneksel bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi. Bayramlaşma toplantısı, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü İrşadiye Köyünde Kurtlar Vadisi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 600 kişinin katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma töreninin vefat eden aile mensupları için mevlit okutuldu. Kurt ailesi mensupları aile bağlarının sürdürülebilmesi için her bayram bir araya gelmeye devam edeceklerini söylediler.
Bugün 13:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı
Gölcük'ün geniş ailelerinden Kurt Ailesi, Kurban Bayramı münasebetiyle Gölcük İrşadiye Köyünde bir araya gelerek bayramlaştı.
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Bugün 13:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz