Kocabayramlarda eğitim devam ediyor

Yöre halkını profesyonel yardımla buluşturmak adına başlatılan Kocabayramlar Kültür Platformu’nun desteklediği bilgilendirme programları, önceki gün yeni bir etkinlikle devam etti. KOÜ Köseköy MYM Kimya Teknolojileri Bölümü mezunu Samet Çakır köy meydanında ‘Yerli Tohumlar ve Tarımsal İlaçlar’ konusunda yöre halkına önemli bilgiler verdi.

“YERLİ TOHUMLAR İHMAL EDİLMEMELİ”

Halkı bilgilendiren KOÜ Köseköy MYM Kimya Teknolojileri Bölümü mezunu Samet Çakır, “Yerli tohumlar; yüz binlerce yıldan günümüze evrimini en mükemmel şekilde tamamlamış tohumlardır. İnsan sağlığı için etkin maddeleri içerir. Eğer bir tohumun genetik yapısına müdahale edilirse o tohumdan elde edilen ürünün tadı, kokusu, aroması, vitamin değeri, mineral zenginliği ve etkin maddeleri değişir” dedi.

KONFERANS DEĞERLENDİRİLDİ

Samet Çakır’ı dinleyen, KOÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Edanur Bayram, Yalova Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeynep Gökçen Okyar, AÖF Sosyal Bilimler mezunu Ali Kardaş, Metalurji Mühendisi Can Bayram, Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Bilge Ergün, KOÜ İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu Sema Bayri, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Çağrı Baykara, Samet Çakır’a başarılı sunumu için tebrik ve teşekkürlerini sundu.

BAŞARAN’A MEZUNİYET PASTASI

Samet Çakır’ın Konferansı’nın ardından Çağrı Başaran KOÜ Felsefe Bölümünü geçen ay bitirmesi ile ilgili hazırlanan başarı pastasını annesi Nuran Başaran ve teyzesi Fatma Ergün ile birlikte kesti. Samet Çakır bağlaması ile ve Beyza Baykara’da güzel sesi ile türkü söylediler. Gecenin finalinde Kandıra Oyun Havaları ile Kocabayramlılar pisti doldurdu.