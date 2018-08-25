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Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:02 TSİ )

Vali Hüseyin Aksoy için en zor İMTİHAN!

Kocaelispor önümüzdeki Cumartesi Ordu ekibi Fatsa Belediyespor maçı ile sezonu açıyor.

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Yeni Kocaeli Stadı da ilk kez görücüye çıkıyor. Hedef, tüm kapılarının açık olacağı 33 bin kişilik stadı doldurmak. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy damakama oturduğu günden beri belki de en zor imtihanına çıkacak. En büyük iyilik akşam 8’deki maç için Alikahya’daki stada olabildiğince erken gitmek.

1 EYLÜL HAYLİ UZUN GEÇECEK

Kocaelispor 6 gün sonra sezonu açıyor. Cumartesi günkü rakip BAL’dan 3. Lig’e çıkan Fatsa Belediyespor olacak. Yeni Kocaeli Stadı da tarihindeki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Stat kapasitesi 33 bin. Hedef stadı doldurmak. Güzergah ve yol sorununun bariz yaşandığı stat ile ilgili ciddi önlemlerin alınacağı öğrenildi. Vali Hüseyin Aksoy için de 1 Eylül Cumartesi hayli uzun geçecek!

LÜTFEN ERKEN GELELİM

12. adam Kocaelispor’u yeni statta izlemek için gün sayıyor. İlçelerden kalkacak otobüslerin yanı sıra, münferit olarak da yüzlerce araç stada hareket edecek. Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerinin kentin belirli bölgelerinden ücretsiz ring servis yapması da bekleniyor. Kocaelisporlu futbolseverlerin 1 Eylül’de yapacağı en büyük iyilik ise akşam 8’de başlayacak maça gelebildiği kadar erken gelmek.

SALI GÜNÜ TOPLANTI VAR

Öte yandan ilçelerden otobüslerin saat 6’da eş zamanlı olarak kalkacağı, ancak bu sürenin çok geç olduğu ifade edildi. Salı günü Valilik 1. katı1 numaralı salonda Vali Aksoy, teşkilatı ile toplantı yapacak. Özellikle taraftar sevk ve idaresi ile güvenlik önlemlerinin masaya yatırılacağı toplantı saat 10’da başlayacak. Kritik toplantıda alınacak kararlar kamuoyuna duyurulacak.

ALKOLE TAVİZ KESİNLİKLE YOK!

Stada girişlerde taraftar 3 güvenlik koridorundan geçecek. Alkollü olan hiçbir taraftar stada sokulmayacak. Elektronik sigara da olmak üzere, şarj aleti, bozuk para, çakmak vs. emniyet ve güvenlik tarafından alınacak. Güvenlik personeli tam 5 saat önceden statta konuşlanacak. Tabiri caizse stat ve çevresinde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için büyük bir çaba sarf edilecek. Maksimum Güvenlik Şirketi’nin de teyakkuzda olacağı 1 Eylül’de en az 250 özel güvenlik personelinin görev alması bekleniyor.

Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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