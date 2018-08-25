Yeni stadın çimine özel bir firma bakıyor

Yeni Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak olan maç öncesi kafalarda iki soru işareti bulunuyor. Bunlardan birisi yaklaşık 30 bin taraftarın hedeflendiği stada geliş ve gidiş ile ilgili nasıl bir plan yapılacağı, diğeri ise stadın çim zemini ile ilgili son durumu.

BİRÇOK STADIN ZEMİNİNE BAKIYORLAR

İklimin de olumsuz etkilediği zemindeki sorunların tam olarak giderilmesi için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü zeminin bakımını özel bir firmaya verdi. Türkiye’de birçok stadın zemininin bakımını yapan şirket ile 2 aylığına anlaşıldı.

MAÇA KADAR HAZIR OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Firmanın maç gününe kadar saha zemininin tam olarak hazır hale getireceği öğrenildi. Eylül’ün ikinci yarısı ve Ekim başı itibari ile de Yeni Kocaeli Stadı’ndaki zeminin iklimin de desteği ile son derece iyi bir duruma geleceği kaydedildi.