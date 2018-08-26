Kocaelispor, Tuzla’da

Kocaelispor bu akşam 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi altıncı hazırlık maçına çıkacak olan Yeşil Siyahlılar son provada da as futbolcularına şans verecek. Kocaelispor hazırlık maçında Pendikspor ve Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı, Çatalca ve Sancaktepe’yi 1-0 mağlup etti, Şile Yıldızspor’a da 1-0 mağlup oldu.