Kocaelispor bu akşam 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi altıncı hazırlık maçına çıkacak olan Yeşil Siyahlılar son provada da as futbolcularına şans verecek. Kocaelispor hazırlık maçında Pendikspor ve Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı, Çatalca ve Sancaktepe’yi 1-0 mağlup etti, Şile Yıldızspor’a da 1-0 mağlup oldu.
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:14 TSİ )
Kocaelispor, Tuzla’da
Kocaelispor bu akşam 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
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Bugün 05:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz