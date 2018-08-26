Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın 11’de yapılacak. İhale kapsamında 31 kafeterya yeni işletmecisini belirleyecek. Kiralanacak alanlarının tamamı için aylık 13 bin liradan ihale açılacak.
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:14 TSİ )
En azından aç kalmayacağız!
Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın 11’de yapılacak.
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Bugün 05:00 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Alt yapıları bitmiş mi, ihaleye açılmış?? Her işimiz yarım her işimiz sallama.. yap yap düzelt NEREYE KADAR..
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