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En azından aç kalmayacağız!

Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın 11’de yapılacak.

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Yeni Kocaeli Stadı içinde yer alan servis alanları ve kafeteryaların ihalesi yarın 11’de yapılacak. İhale kapsamında 31 kafeterya yeni işletmecisini belirleyecek. Kiralanacak alanlarının tamamı için aylık 13 bin liradan ihale açılacak.

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Alt yapıları bitmiş mi, ihaleye açılmış?? Her işimiz yarım her işimiz sallama.. yap yap düzelt NEREYE KADAR..

Yanıtla . 0Beğen 26 Ağustos 11:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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