Gölcükspor geçen sezon Halide Edip Adıvarspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Uğur Erk’i kadrosuna kattı. Geçen sezon 30 maça çıkan, Eyüpspor ile de şampiyonluk yaşayan Erk ile 1 yıllık anlaşma yapılırken, Edirne’ye giden 26 yaşındaki futbolcu takımın dün akşamki antrenmanına katılacaktı.
Bugün 14:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:29 TSİ )
Gölcükspor’dan sağ açık takviyesi
Gölcükspor geçen sezon Halide Edip Adıvarspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Uğur Erk’i kadrosuna kattı.
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Bugün 14:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz