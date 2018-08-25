Gölcükspor’dan sağ açık takviyesi

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Gölcükspor geçen sezon Halide Edip Adıvarspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Uğur Erk’i kadrosuna kattı. Geçen sezon 30 maça çıkan, Eyüpspor ile de şampiyonluk yaşayan Erk ile 1 yıllık anlaşma yapılırken, Edirne’ye giden 26 yaşındaki futbolcu takımın dün akşamki antrenmanına katılacaktı.