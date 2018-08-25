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İlimtepe’de Rahman, Anıl ve Soner de tamam

Süper Amatör Lig takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ediyor.

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Süper Amatör Lig takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ediyor. Körfez temsilcisi Seka’dan 3futbolcu daha aldı. 1999 doğumlu forvet Anıl Uygun, 1996’lı sağ kanat oyuncusu Rahman Parmak ve 1995’li Soner Halil İlimtepe’ye“Evet” dedi. Körfez ekibi iç transferde Üsame, Sinan, Eren, Nihat ile anlaşmış, Muhammed ile de yapılan görüşmeler olumlu seyretmişti.İlimtepe önceki gün 3. Lig takımı Körfez Spor Kulübü ile oynadı, Rahman, Anıl ve Soner 90 dakika, Muhammed ise 45 dakika süre buldu.

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Bugün 14:29 TSİ - Spor

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